Tørrbulkrederiet Wilson opplyser i en børsmelding at et nærstående selskap til styremedlem Ellen Solstad, selskapet Aurorah, har solgt aksjer for omtrent 4 millioner. Det innebærer 125.000 aksjer i Wilson til en kurs på 32,5 kroner.

Aksjene har blitt kjøpt opp av et annet nærstående selskap til primærinnsider og styremedlem Per Gunnar Strømberg Rasmussen, Advanced Asset Management. Etter handelen eier Per Gunnar Strømberg Rasmussen 2.072.941 aksjer i Wilson.