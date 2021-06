Dette skjer i dag - mandag

Finansavisen har blant annet disse sakene mandag 28. juni:

Kjetil Jansrud kan mer enn å være raskest på ski.

De seneste årene har han gjort flere investeringer gjennom det familieeide investeringsselskapet KIGM Holding og Øks Invest. Jansruds tyngste investering er Pexip. Verdien av denne posten utgjorde 10 millioner kroner ved seneste årsskifte. Kalera og Ultimovacs er også viktige investeringer. Alpinisten er fornøyd med porteføljen slik den er nå, men sier han definitivt ville lagt mer i Pexip hvis han skulle gjort en ny investering.

Etter ti år med utvikling og 100 millioner i investeringer har norske Aims noen av verdens største selskaper på kundelisten.

Investor John Olof Solberg tror overvåkningsteknologiselskapet kan bli en ny enhjørning – altså selskap verdt mer enn 1 milliard dollar. Nå prises det til 63 millioner kroner, etter en emisjon der Solberg var blant dem som deltok.

Hogne Tyssøy bygger nå et nytt, ledende investeringsselskap i Bergen, etter å ha vært med å selge Holbergfondene til Sverige i januar.

Selskapet har til hensikt å registrere seg som forvalter hos Finanstilsynet og jobber også med søknad om konsesjon som AIF-forvalter. Fokus vil i stor grad være på selskaper med tilknytning til havnæringene. Målet er at selskapets første fond lukkes før jul.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om investor Jan Haudemann-Andersens aksjesalg i Kahoot.

Han har solgt 12 millioner aksjer og fått 670 millioner kroner inn på kontoen. Det man kan lære av dette er at Haudemann-Andersen solgte for sent, og i ettertid er det lett å si at han skulle solgt alt. Alle vi kjenner i investormiljøet har ventet på et salg av hele eller deler av Kahoot-posten. At han nå sikrer 670 millioner kroner er en selvfølgelighet. Tregt, men riktig, skriver Hegnar.



Finanskalender:

Generalforsamlinger

Tele2 (ekstra)

Makrostatistikk

Norge: detaljomsetning mai 8.00

SCB: detaljhandel mai 9.30

SCB: forbrukerlån mai 9.30

USA: Dallas Fed-indeks juni 16.30

Annet: Infront: Strøket fra Oslo Børs fra og med i dag

Norske Skog: Konsernsjef Sven Ombudstvedt møter Frankrikes president Emmanuel Macron

Telekom: Mobile World Congress

Ekskl. utbytte: Okeanis Eco Tankers