Dette vil påvirke Oslo Børs

Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs opp 0,16 prosent i 07-tiden mandag.

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner opp 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [0,1,0,5] prosent.

Asia

I Japan er Nikkei ned 0,07 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,09 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,05 prosent, mens Hang Seng i Hong Kong klatrer 1,4 prosent.

Hong Kong-handelen ble avbrutt mandag morgen grunnet en stormvarsel i området. Handelen forventes å gjenopptas klokken 13.30 Hong Kong-tid.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,1 prosent, Sensex i India er ned 0,05 prosent, og S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,08 prosent. Straits Times i Singapore stiger 0,25 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen ned 0,14 prosent til 76,07 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,01 prosent til 74,04 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 75,90 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

USA

Det endte med ny rekordnotering for S&P 500-indeksen og beste uke siden februar på New York-børsen fredag. Dette etter fornyet optimisme for både Bidens infrastrukturpakke.

Dow Jones var opp 0,70 prosent til 34.436,67 poeng, mens S&P 500 steg 0,34 prosent til 4.280,79 poeng. Teknologitunge Nasdaq Composite var ned marginale 0,06 prosent til 14.360,39 poeng.

Av enkeltaksjer utmerket Nike seg, etter å ha rapportert om sterk salgsvekst, og aksjen endte med oppgang på 15,4 prosent.