Bergen Carbon Solutions skriver opplyser i en børsmelding at de tekniske testene under intensjonsavtalen annonsert 29 april med et japansk selskap forventes å begynne i løpet av juli 2021.

Målet med intensjonsavtalen er å gjøre Bergen Carbon Solutions til en av hovedtilbyderne av karbon-nanofibre for produksjonen av selskapets komposittmaterialer.