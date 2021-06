Norwegian inn ukesporteføljen til DNB Markets

Norwegian har den siste tiden fått mye medieoppmerksomhet med sparkingen av toppsjefen i forrige uke og restruktureringen som har medført at flere meglerhus har rykket ut med kjøpsanbefaling.

Mandag morgen tar DNB Markets inn Norwegian Air Shuttle i sin ukesportefølje. Ingen aksjer går ut.

– DNB tok opp dekning på NAS forrige uke og vi syntes det er et veldig spennende selskap med sterk balanse etter restruktureringen, lave kostander og sterk merkevare, sier aksjestrateg i DNB Markets Paul Harper.

Videre fremhever Harper at driften nå er fokusert på det nordiske markedet, som leverte solid overskudd før covid-19 og restruktureringen. DNB tror at etterspørselen kommer sterkere tilbake siden Norwegian har begrenset eksponering mot forretningsreiser, som DNB tror trenger lenger tid for å hente seg inn.

DNB Markets, som også var med som rådgiver i kapitalinnhentingen til Norwegian Air Shuttle, mener nå selskapet er attraktivt priset.

– Basert på DNBs estimater handles NAS på 2022 P/E på 12x som vi mener er attraktivt.

Ukesporteføljen består dermed av Aker BP, Atea, Cadeler, Equinor, Orkla, Salmar, Schibsted, Sparebank 1 SR-Bank, Yara og Norwegian Air Shuttle.