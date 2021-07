Pareto oppgraderer en rekke tørrbulk-aksjer

Pareto skriver i en sektoroppdatering mandag at de tror tørrbulkmarkedet vil forbli sterkt, og oppjusterer kursmålet i flere aksjer.

Kursmålet til Fredriksen-selskapet Golden Ocean blir oppjustert til 110 kroner fra tidligere 95 kroner, som innebærer en oppside på 15 prosent. Samtidig heves kursmålet på 2020 bulkers fra 125 til 130 kroner per aksje, som tilsvarer en oppside på14 prosent.

Amerikanske favoritter

Meglerhuset bringer også frem Tørrbulk-aksjer i USA som gode kjøpskandidater.

Kursmålet i Star bulk Carriers oppgraderes fra 22 til 28 dollar, noe som tilsvarer en oppgang på 16 prosent. Diana shipping får imidlertid en hold-anbefaling, mens norske Belships blir nedgradert fra kjøp til hold.

Tre hoveddrivere

Pareto skriver videre at de i hovedsak ser tre hoveddrivere for tørrbulkmarkedet fremover. De peker på disputten mellom Australia og Kina som spesielt viktig. Dette har skapt lengre eksportdistanser for australsk kull og jernmalm, samtidig som det har bidratt til at etterspørselen etter råvarer fra Atlanterhavet til Kina har økt.

Videre argumenterer de for at en stålindustri som har kommet seg kraftig i kjølevannet av corona-pandemien, har sendt både pris og etterspørsel etter jernmalm til skyhøye nivåer. Til slutt mener de at flåteproduktiviteten har falt dramatisk, der meglerhuset har konkludert med at produktiviteten er ni prosent lavere enn ved starten av 2019.





Midlertidig

Videre påpekes det at alt dette kan være midlertidig, men at markedet står overfor en beskjeden flåtevekst gjennom 2022. Pareto mener derfor markedet vil være sterkt på kort sikt, og tror kontantstrømmen til selskapene vil være tilsvarende sterk.

–Vi venter imidlertid at flere nybyggprogram vil bli lansert snart, med for eksempel den originale sponsoren av 2020 Bulkers som har solgt aksjer i selskapet for å bestille flere dual-fuel newcastlemaxere med levering i 2023 og utover", skriver Pareto.