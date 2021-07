–Dette er sannhetens øyeblikk for Tesla

Det ble på lørdag kjent at Tesla måtte tilbakekalle 300.000 Kina-produserte biler over lufta på grunn av en feil med bilenes selvkjøringssystem.

– Vi mener denne situasjonen er en "hump i veien" i det store bildet, og vil ikke ha noen negativ effekt på lang sikt. Samtidig må Tesla framover være bedre på autopilot-sikkerhet, skriver Wedbush analytiker Daniel Ives til CNBC.

Ives skriver videre at Tesla nå står overfor sannhetens øyeblikk, da han mener det er essensielt for selskapet å fikse problemene med autopilot og etterlate de «i bakspeilet».

Kjøpsanbefaling

Til tross for Kina-problemene opererer Wedbush med en kjøpsanbefaling på aksjen. De har et kursmål på 1.000 dollar per aksje, som innebærer en oppside på 48 prosent fra fredagens sluttkurs på 672 dollar.

Ives legger til at det estimeres at det kinesiske markedet vil stå for 40 prosent av Tesla-leveranser neste år, og at Kina dermed en viktig driver for bilgigantens vekst fremover.