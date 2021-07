Dette skjer i dag - tirsdag

Øystein Stray Spetalen bøttet inn et overskudd på 589 millioner kroner i fjor, takket være en stor gevinst i Self Storage Group og knallgodt resultat fra trading-aktivitetene. Etter en strålende start på 2021 er han klar for å investere i shipping, offshore og fornybart, med 1,2 milliarder kroner på konto. Martin Nes, som leder Spetalens Ferncliff, sier de er optimistiske, men at de må trå riktig.

Christen Sveaas satser 30 millioner kroner på blodprøvenes Nespresso-maskin. Han deltok som hjørnestensinvestor da SpinChip Diagnostics hentet 130 millioner i en emisjon. SpinChip har utviklet en diagnoseplattform som i ekspressfart analyserer medisinske prøver med en liten dråpe blod tatt via fingerstikk fra pasienter.

2021 kan bli Equinors beste år noensinne. Høyere olje- og gasspriser, skattepakke og grønne gevinster kan føre til at årets resultat etter skatt ender rundt 60 milliarder kroner. Oljeprisene har steget nær 50 prosent så langt i år. Mindre kjent er det at europeiske gasspriser har eksplodert oppover og nå tangerer rekordnivåene fra 2018 og 2013.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om kommentaren til Eva Grinde i Dagens Næringsliv, om hva som foregår inni hodene på de søkkrike. Det foregår sikkert mye rart i hodene på de søkkrike, men de bør få slippe inntektsskatt av noe som ennå ikke er blitt inntekt. Det er enkel skatterett, og det er også rettferdig, skriver Hegnar.

