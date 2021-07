Dette vil påvirke Oslo Børs

Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs ned 0,1 prosent i 08-tiden tirsdag.

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner flatt, eller innenfor intervallet [-0,2,0,2] prosent.

Asia

I Japan synker Nikkei 0,94 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,04 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,95 prosent, mens Hang Seng i Hong synker 0,75 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp ned 0,67 prosent, Sensex i India synker 0,31 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,32 prosent. Straits Times i Singapore synker 0,97 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen ned 0,47 prosent til 74,33 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,44 prosent til 72,59 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 75,90 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

USA

De lange rentene falt og bidro til at investorene sendte en rekke, tunge aksjer til ny all-time high på børsene i New York mandag. Det ble også ny all-time for S&P 500 og Nasdaq.

S&P 500 steg 0,23 prosent til 4.290,58 og ny rekord for 32. gang i år, mens Nasdaq endte opp 0,98 prosent til 14.500,51 og ny rekordnotering for 18. gang i år.

Dow Jones falt imidlertid tilbake og nedgangen ble på 0,44 prosent til 34.283,14. 20 av de 30 aksjene i indeksen endte dagen i rødt.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Mandag falt hovedindeksen på Oslo Børs 0,94 prosent til 1.129,33. Det ble omsatt aksjer for 4,4 milliarder kroner.

Hydrogenselskapet Hynion meldte at de har inngått en avtale med Greenlogix om å etablere et joint venture. Aksjen steg 14,83 prosent.