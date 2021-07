Ser en aksjeboble – og hva som kan få den til å sprekke

Rask spredning av den svært smittsomme delta-varianten av coronaviruset, samt vedvarende bekymringer for at en inflasjon langt over målet snart tvinger Federal Reserve til å trappe ned sine pengepolitiske stimulanser, biter ikke på investorene på Wall Street.

S&P 500 klokket i forrige uke inn sin sterkeste uke siden februar, og fulgte mandag opp med å stige til nye all-time high-nivåer.

– Fed er katalysatoren

Én som derimot mener dagens verdsettelser i aksjemarkedet er en «boble», er investorveteran og direktør i investeringsselskapet Independent Strategy, David Roche.

– Disse tingene tar alltid slutt, og det er veldig vanskelig å si hva katalysatoren som gjør det slutt vil være. Det kan være en ny variant av coronaviruset, men i øyeblikket tror jeg at det er rimelig usannsynlig, sa han til CNBC-programmet Squawk Box Europe mandag.

– Den mest sannsynlige katalysatoren, slik jeg ser det, er at Fed faktisk tvinges til å stanse sin dobbeltkommunikasjon og begynner å snakke seriøst om at tiden for ytterligere stimulanser og finansiering av budsjettunderskudd er over, fortsetter Roche.

En stor klype salt?

Mens enkelte av Feds rentehauker har indikert et behov for å fremskynde samtalene om en nedtrapping av stimulanseprogrammet, har sentralbanksjef Jerome Powell heller beroliget markedene og antydet at disse indikasjonene «bør tas med en stor klype salt».

Ifølge Roche er det usannsynlig at spredningen av delta-varianten vil få forbrukere til å holde igjen sine oppdemmede sparemidler, og sende markedene ned på den måten.

– Med tanke på finanspolitiske stimulanser, er det sannsynlig at den overdrevne sparingen i både boligmarkedet og næringslivet, pluss det faktum at flere stimulanser kommer fremover, fortsatt vil gjøre folk ganske optimistiske til vekst, sier han videre til CNBC.