Europris kjøper Norges største lekebutikk på nett

Lavpriskjeden måtte punge ut 501 millioner kroner for eierandelen. Europris sier i en kommentar at de gjennom oppkjøpet ønsker å styrke markedsposisjonen sin innenfor lekebutikksegmentet.

Lekekassen er en av Norges raskest voksende nettbutikker, med et utvalg av over 10.000 produkter. De omsatte for totalt 545 millioner kroner i 2020, og hadde en ebitda på 94 millioner.

Synergieffekter

Administrerende direktør Espen Eldal i Europris er positiv til oppkjøpet.

– Vi er veldig entusiastiske over kjøpet av Lekekassen. Leker er en voksende del av vår forretning sammen med nettbasert handel, så vi tror dette oppkjøpet vil skape synergieffekter og hjelpe oss med å vokse, skriver Eldal i en kommentar.