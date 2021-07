Cadeler signerer gigantavtale

Avtalen er verdt 650 millioner dollar. De to fartøyene skal frakte vindturbiner, og vil per last kunne frakte syv 15MW-turbiner.

Det første fartøyet vil bli levert innen tredje kvartal 2024, og har allerede inngått kontrakt om å frakte og installere 100 vindturbiner på Sofia Offshore Wind Farm i Nordsjøen. Det andre fartøyet er planlagt å være levert og i drift innen første kvartal 2025.

Med leveringen av de to nye fartøyene vil Cadeler ha verdens største flåte innenfor transport av vindturbiner, med tanke på lastekapasitet. Ifølge selskapet representerer fartøyene fremragende teknologi, med lavt energiforbruk og minimering av eksterne virkninger på miljøet.