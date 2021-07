Jon Christoffersen vil ta over som leder for SNN Kapitalmarked, som er bankens avdeling for investeringstjenester for både privat- og bedriftsmarkedet.

Han overtar i jobben 1. september etter Tom Robin Solstad-Nøis. Christoffersen har jobbet i selskapet siden 2008, både som senior rentemegler og senior porteføljeforvalter.