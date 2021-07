Goldman Sachs ser «veldig rask innhenting» for disse 12 aksjene

Analytikere i Goldman Sachs har plukket aksjer fra øverste hylle som de tror kan slå den stigende inflasjonstrenden.

Frykten for økende inflasjon har holdt en klam hånd rundt markedene i flere måneder, og materialiserte seg for et par uker siden da Federal Reserve ymtet om raskere renteheving.

Markedene responderte raskt og børsene falt tungt et par dager, men hentet seg raskt inn igjen.

Høyere inflasjon vil imidlertid komme fremover i tid og Goldman Sachs har nå håndplukket 12 aksjer som vil takle bevegelsene fremover.

– Selskapenes marginer er klare for en veldig rask innhenting, sier Jessica Binder Graham, sjefanalytiker i Goldman Sachs, i analysen.

«Europeiske nettoinntekter vil sprette tilbake til pre-coronaverdier så tidlig som i år, toppe ut i 2022 og trekke seg moderat tilbake i 2023. Denne raske innhentingen er en funksjon av den sterke BNP-veksten vi venter oss», skriver analytikerne.

Her er Goldman Sachs' anbefalinger

Forbruksvarer og farmasi

Goldmans valg inkluderer Unilever – som det sa har et potensial på 10 prosent oppside – og drikkeselskapet Carlsberg, med 7 prosent oppside. Meglerhuset ser også at klesmerket Adidas kan stige med 16 prosent. Legemiddelgiganten Bayer er også på listen, med en potensiell oppside på 38 prosent.

Maskiner og kjemikalier

Det italienske utstyrsselskapet CNH Industrial er et valg for Goldman, som anslår 20 prosent oppside i aksjen. Meglerhuset valgte også det nederlandske malingsfirmaet AkzoNobel, og ser en oppside på 14 prosent, og ingrediensfirmaet DSM, med anslagsvis 12 prosent oppsidepotensial.

Telekom

Goldmans aksjevalg i telekomsektoren inkluderer Vodafone, med et potensial på 38 prosent opp til kursmålet, det svenske selskapet Tele2, med anslagsvis 37 prosent oppside, og det nederlandske konsernet KPN, med 21 prosent.

Infrastruktur

Banken har også togoperatør Getlink, som har en estimert oppside på 18 prosent til kursmålet, og transportselskapet Ferrovial med 10 prosent.