Mot opptur fra start på Oslo Børs

Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs opp 0,1 prosent i 08-tiden torsdag.

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner opp 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [0,1, 0,5] prosent.

Asia

Aksjemarkedene i Asia falt torsdag etter at nye makrotall fra Kina ble publisert.

I Japan synker Nikkei 0,3 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,2 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,1 prosent, mens Hang Seng i Hong synker 0,6 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,4 prosent, Sensex i India synker 0,1 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,6 prosent. Straits Times i Singapore derimot stiger 0,1 prosent.

PMI-industri for Kina var 51,3 poeng i juni, sammenlignet med 52,0 foregående måned, ifølge tall fra Caixin og Markit Economics.

Endelig tall for PMI-indeks for industrisektoren i Japan i juni var 52,4, fra 53,0 foregående måned, ifølge data fra Jibun Bank og IHS Markit. Det foreløpige tallet for mai var 51,5.

Oljeprisen

Brent-oljen omsettes i skrivende stund for 74,66 dollar fatet, opp 0,03 prosent. WTI-oljen handles til 73,55 dollar pr. fat, opp 0,15 prosent.

Til sammenligning ble nordsjøolje omsatt for 75 dollar fatet da Oslo Børs stengte i går.

OPEC + letter forsyningskutt mellom mai og juli med 2,1 millioner fat per dag og skal møtes torsdag for å avgjøre om produksjonen skal forbli uendret eller økes.

USA

Det første halvåret i 2021 er over, og S&P 500 stengte like gjerne til ny toppnotering i anledningen. Overordnet har også utviklingen vært sterk, og S&P 500 åpnet i dag med en oppgang på 14 prosent så langt i år. I dag stengte de tre ledende indeksene slik:

Dow Jones var opp 0,60 prosent til 34.499,62 poeng.

S&P 500 steg 0,13 prosent til 4.297,32 poeng.

Teknologitunge Nasdaq Composite var ned 0,17 prosent til 14.503,95 poeng.

I takt med den gradvise normaliseringen i samfunnet, samtidig som rentene forblir lave, har det den siste perioden vært bekymringer for inflasjonsutsiktene. Jeff Kilburg, investeringsdirektør i Sanctuary Wealth, hevder imidlertid at dedikasjonen sentralbanken har til å støtte den økonomiske bedringen er viktigere enn frykten for inflasjon.

«Vi kan krangle så mye vi vil om inflasjonen, og vi kan krangle om hvilket mål vi benytter for inflasjon, men jeg tror at vi i bunn og grunn ser dedikasjonen sentralbanken har», hevdet Kilburg til nyhetsbyrået CNBC.

Oslo Børs

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 0,8 prosent til 1.120,96 poeng. Det ble omsatt aksjer for totalt 6,25 milliarder kroner.

Ved børsslutt ble et fat Nordsjøolje omsatt for 74,95 dollar, opp 0,5 prosent. Equinor steg 0,1 prosent til 182,18 kroner mens Aker BP gikk opp 0,2 prosent til 274,40 kroner.