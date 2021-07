Teknologiselskap gjør omrokeringer i ledelsen

Teknologiselskapet har valgt å ansette Børge Astrup som ny administrerende direktør.

Astrup kommer fra programvareselskapet Puzzle, som under hans ledelse har opplevd stor vekst. Han har tidligere vært i administrerende stillinger i Visma, som er en ledende europeisk aktør innen business-programvare.

– Dette er et viktig steg for å øke salget og gjennomføre endringen til å bli et programvareselskap. Børge Astrup tar med seg en entreprenørskapsånd, god kompetanse innen salg og erfaring fra å utvikle og kommersialisere programvare. Børge har alle de riktig evnene til å gjennomføre vår strategi på lang sikt, skriver styreleder Jens Rugseth i en kommentar.





Trekker seg på dagen

Den nåværende sjefen Jens Haviken vil trekke seg med umiddelbar effekt, og finansdirektør Marius Drefvelin vil fungere som administrerende direktør fram til 1. august, når Astrup tar over.

– Jens har ledet Techstep gjennom en viktig periode, og har over det siste året gjennomført flere vellykkede oppkjøp av selskaper. Han har bidratt til å styre selskapets markedsposisjon og har sammen med styret utviklet en god strategiplan for selskapets fremtid. Styret vil takke Jens for hans bidrag og dedikasjon, skriver Rugseth.

TECHSTEP Notert på Oslo Børs

Hjelper selskaper med å dra nytte av mobilteknologi

Opererer i hele Norden

Aksjen er i år ned 17 prosent