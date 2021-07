Fearnley ser 30 prosent oppside

I en fersk oppdatering stiller meglerhuset seg positiv til sjømat, og mener sjømatsaksjer kan forvente en pen oppside fremover, skriver TDN Direkt.

Kursmålet i Grieg Seafood oppjusteres fra tidligere 86 kroner til 116 kroner. Med den nåværende kursen på 89 kroner innebærer dette en oppside på 30 prosent. Aksjen oppgraderes dermed til kjøp.

Milliardsalg

Grieg Seafood kunne tidligere denne uken melde om at de har solgt virksomheten på Shetland til Lerøy Seafood Group og Salmar for 164 millioner pund, noe Fearnley mener er positivt og gir selskapet muligheten til å rette fokus mot Norge og Canada.

– Gitt høyere enn estimert salgspris for Shetland-eiendelene og visibiliteten i transaksjonen som fjerner risikoen for en utvannende egenkapitalplassering, øker vi anbefalingen vår til kjøp med et kursmål på 116 kroner Grieg Seafood-aksjen, skriver meglerhuset til TDN.

Øker kursmål i Mowi

Meglerhuset øker også estimatet i Fredriksen-giganten Mowi. Kursmålet oppjusteres smått fra 218 til 225 kroner, og hold-anbefalingen gjentas.

Oppjusteringen kommer som følge av at meglerhuset ser øker 2021-estimatene for den amerikanske spotprisene. Samtidig vedlegger Fearnleys at de ser begrenset oppside i 2022-estimatene, noe som gir en begrenset risk/reward på nåværende nivåer.