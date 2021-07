Meglerhus roper kjøp: – 60 prosent oppside

Etter at Stolt-Nielsen fremla andrekvartalstall, har både DNB og Kepler Cheuvreux oppdatert kursmålet til aksjen, skriver TDN Direkt.

DNB oppjusterer kursmålet fra tidligere 150 til 155 kroner, og ser dermed en oppside på 18 prosent fra dagens kurs på 131. Kepler er imidlertid mer positiv, og anbefaler kjøp med et kursmål på 212 kroner, som innebærer en oppside på 60 prosent.

De trekker begge frem positive utsikter for kjemikalietankmarkedet som en viktig del av oppjusteringen. Videre holder Kepler ebitda-estimatene uendret for 2021, og oppjusterer estimatene med ett prosent for 2022.

Danske Bank

Danske Bank skriver videre at selskapet leverte andrekvartalstall på linje med estimatene, og opprettholder kjøpsanbefalingen. De reduserer imidlertid kursmålet fra 184 til 174 kroner, på bakgrunn av lavere 2022- estimater som følge av høyere kostnader.

– Vi fortsetter å tro at bedringer i markedet vil være over hele linjen, og foreslår fortsatt å kjøpe, til tross for lavere kursmål, skriver Danske Bank Markets til TDN.