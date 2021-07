Tesla innfridde ikke forventningene

Elbilgiganten rapporterer om levering av 201.000 biler i andre kvartal. Analytikere forventet på forhånd levering av 207.000 biler, ifølge CNBC.

Selskapet rapporterer videre om produksjon av 206.000 biler, derav 204.000 av modellen Model 3 og Y, som regnes som noen av selskapets mer «rimelige» modeller. Det ble også produsert litt over 2.000 av Model S og X, skriver selskapet.

Slo gammel rekord

Andrekvartalstallene sko den tidligere rekorden satt i første kvartal, da de leverte 185.000 biler.

Selskapet melder om at andre kvartal var preget av mangel på bildeler og prisøkninger, som var tilfellet for de fleste bilselskaper. Konserndirektør Elon Musk skrev i en Twitter-melding i mai at Tesla har gjort noen endringer knyttet til design for å unngå drastiske prisøkninger på bilene, og at prisøkningene skyldes stor økning i prisen på materiale.