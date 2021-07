London er Europas aksjehovedstad igjen

Metodene er mange for å måle hva som er Europas finanssentrum. Noen teller antall hoder som jobber i finansbransjen, andre ser på den samlede verdien av selskapene på børsene i storbyene, antall børsnoterte selskaper eller hva de ulike finansforetakene omsetter for.

Man kan også måle hvem som gjennomfører flest og mest verdifulle transaksjoner eller hvor de største børsnoteringene finner sted.

Knapp ledelse i juni

En målemetode er å telle verdien av antall aksjer som skifter eier på de ulike børsene.

I juni var der London, ifølge tall fra CBOE Europe.

Gjennomsnittlig daglig omsetning på børsene i London var i juni 8,9 milliarder euro, mot 8,8 milliarder euro på børsene i Amsterdam.

Det er visstnok første gang siden Storbritannia formelt var ute av EU at London nå har inntatt topplassen på listen.

London kan rykke fra

Ifølge avisen City A. M. kan volumene og omsetningen i London komme til å øke ytterligere fremover.

Bakgrunnen er at EU har lagt begrensninger for selskaper i EU-stater for handel av enkelte verdipapirer i Storbritannia. Men det er ventet at disse begrensningene vil forsvinne på sikt når avtaler er på plass.

Paris var den tredje største handelsplassen målt i omsetning i juni. Snittomsetningen var på 5,8 milliarder euro, men det var et fall fra 6,1 milliarder euro i mai.