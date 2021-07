Quantafuel-toppsjef går av

(Saken oppdateres)

Mandag morgen melder Quantafuel at administrerende direktør Kjetil Bøhn har opplyst styret i plastgjenvinningsselskapet Quantafuel om at han slutter som toppsjef.

- Siden jeg er en typisk gründer passer ferdighetssettet mitt best i startfasen og utviklingen av et selskap. Jeg er drevet av de raske, daglige endringene som er typisk i vekststadiene. Nå som Quantafuel er i ferd med å gå inn i en stor, industriell utrullingsfase, tror jeg noen andre kan gi selskapet mer verdi som konsernsjef, sier Bøhn.

Bøhn går nå inn i en rolle som strategisk rådgiver i det Euronext Growth-noterte selskapet.

– Idet selskapet er på vei inn i en ny fase, har styret og Bøhn over tid hatt en pågående prosess for å planlegge selskapets fremtidige ledelse, og dermed åpne opp for en mer industriell leder, skriver selskapet i børsmeldingen

Driftsdirektør Terje Eiken vil ta over som midlertidig administrerende direktør. Quantafuel har startet en prosess for å rekruttere en ny konsernsjef, og i denne perioden vil styreleder Ann-Christin Andersen fungere som arbeidende styreled

Så langt i år har Quantafuel-aksjen falt 38 prosent i år. Før børsåpning mandag har selskapet en markedsverdi på fem milliarder kroner.