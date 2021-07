DNB Markets: Selg Nel

DNB Markets starter dekning av Nel-aksjen. De setter kursmålet til 12 kroner aksjen og anbefaler salg.

Det fremgår av analyse mandag morgen, skriver TDN Direkt.

– Mens vi tror på hydrogen, forventer sterk vekst og ser Nel som en industrileder god plassert for industriell suksess, starter vi dekning med en salgsanbefaling og kursmål 12 kroner, starter DNB analysen.

DNB Markets tror lønnsomheten for utstyrleverandører kan komme under press. Dette begrunnes med at grønn hydrogen krever lavere kostnader gjennom hele verdikjeden og trenger støtte. Samtidig er sterk konkurranse i ferd med å etablere seg.