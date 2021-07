– Disse aksjene burde du eie de neste 12 månedene

Investeringsbanken publiserte nylig sin «DB fresh money list», der de trekker frem enkeltaksjer de mener investorer burde eie de neste 12 månedene.

Teknologisektoren er en favoritt hos investeringsbanken, der de nylig inkluderte amerikanske Dell på listen. Deutsche Bank skriver til CNBC at de tror selskapet vil oppleve en inntektsøkning i kjølevannet av corona-pandemien.

De argumenterer for at etterspørselen etter skrivebord-computere vil øke i takt med at arbeidsplasser åpner, og at dette vil være en driver bak inntektsøkningen.

Positive til mataksje

Videre har investeringsbanken listet opp matvareselskapet Mondelez som en favoritt. De forventer at selskapet vil levere vedvarende gode resultater, og mener selskapet har potensiale for å øke inntektene i 2022.

Banken er også svært positiv til sportsselskapet Under Armour. Sportsmerket har i lengre tid slitt med høye kostnadsnivåer, og etter det Deutsche Bank refererer til som en vellykket snuoperasjon tror de selskapet vil returnere til å vokse. De skriver til CNBC at EBIT- marginene sannsynligvis vil være imponerende i løpet av de siste 12 månedene.





Bull på finans

I tillegg trekkes Wells Fargo frem som en kjøpskandidat. De argumenterer for at banken er godt posisjonert for å dra utnyttelse av lånevekst og økt rente, og at disse nøkkelkomponentene vil drive aksjekursen de neste ni månedene.

Til slutt vedlegger de gjenforsikringsselskapet Everest Re Group som sin siste kandidat på listen, der selskapet holdt sin første investordag i juni. – Ut ifra møtet mener vi selskapet er i ferd med å gjennomføre omfattende endringer i den operasjonelle strategien, og dette tror vi vil forbedre de fremtidige prestasjonene til selskapet, skriver analytikere i Deutsche Bank til CNBC.