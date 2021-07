To store risikomomenter ved verdens nest største kryptovaluta

Alexander Blum, bitcoin-millionær og direktør i blockchain-selskapet Two Prime, skriver i et intervju med CNBC hvilken faktor han anser som det største risikomomentet i verdens nest største kryptovaluta.

Med unntak av tekniske risikomomenter, trekker Blum frem et omdiskutert forhold.

Volatilitet

Akkurat som i alle andre kryptovalutaer, er ethereum-kursen eksponert for stor grad av volatilitet. Blum peker på at dette gjelder for all ny teknologi, og at man må ha et langsiktig perspektiv dersom man ønsker å tjene penger.

– Ethereum var dobbelt så mye verdt for to måneder siden. Dersom du investerer med et 10-års perspektiv vil du tjene penger, men på kort sikt kan du like så godt tape penger, skriver Blum til CNBC.





Identitet

Grunnlegger av investeringsselskapet Eelctric Capital, Avichal Garg, skriver også til CNBC at valutaens identitet er et usikkerhetsmoment.

Garg mener ethereum går gjennom en liten identitetskrise. Han trekker frem bitcoin som et eksempel, der valutaen ble skapt for å være en digital valuta som en skulle kunne handle med. Samtidig er det mer uklart hva som er identiteten til ethereum, skriver han.

– Er det et globalt oppgjørssystem? Er det et eget digitalt land der du har din egen identitet, tjener penger og ethereum er en slags reservevaluta? Er det bare en betalingsform?, spør han åpent. Han vedlegger at hva ethereum utvikler seg til er avgjørende for hvordan verdien vil utvikle seg.

Ethereum Verdens nest største kryptovaluta

Skapt av russisk-canadiske Vitalik Buterin

Kursen er ned 14 prosent den siste måneden, men opp 900 prosent det siste året