Hever kursmål i mediegigant

Meglerhuset SEB kom onsdag ut med en oppdatering for Schibsted, melder TDN Direkt.

Kursmålet oppjusteres til 500 kroner fra tidligere 400 kroner, og meglerhuset gjentar dermed sin kjøpsanbefaling.

SEB skriver i analysen at de forventer at momentet fra første kvartal har fortsatt inn i andre kvartal, og at inntjeningen vil fortsette å vokse. Samtidig tror meglerhuset at annonsevolumene innen biler og eiendom vil være på den svake siden.

– Vi argumenterer for at det fortsatt er masse oppside til den sterke oppgangen i aksjekursen den siste tiden. Vi gjentar vår kjøpsanbefaling og øker kursmålet til 500 kroner Schibsted-aksjen, basert på vår SOTP-analyse og høyere kursmål i Adevinta, skriver SEB til TDN.