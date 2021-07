– Det er for tidlig å være defensiv, kjøp disse aksjene

Samtidig som banken tror verdensøkonomien har en usikker fremtid i vente, argumenterer de for at det er for tidlig å være på defensiven. De rykker i den anledning ut med flere europeiske aksjer de mener vil gi god avkastning fremover, skriver CNBC.

Banken skriver videre at estimatene for inflasjon, pengepolitikk og obligasjonsrenter har splittet investorer, og ført til mange ulike meninger på om det lønner seg å kjøpe defensive eller sykliske aksjer.

Defensive aksjer omfatter selskaper som forventes å vokse uavhengig av den generelle økonomien, mens sykliske aksjer er selskaper som i stor grad følger den generelle økonomien.

Kjøp disse aksjene

Til tross for usikkerheten rundt hvilke aksjer som vil gjøre det bra, har UBS satt sammen en liste over kjøpskandidater.

Kjøpsanbefalinger Aksje Kursmål (euro) Kurs (euro) Adyen 2,5 2 Airbus 125 109,9 AstraZeneca 107,5 101,2 Nokia 5,2 4,6 Barratt Developments 10 9 Richemont 131 103 Deutsche Telekom 24 17,9 Diageo 44,4 41 Enel 10 7,8

Alle aksjene på listen har en kjøpsanbefaling fra storbanken, og viser en diversifisert sammensetning av aksjer.

Med listen viser UBS at de anbefaler investorer å bevege seg vekk fra defensive aksjer. Dette er de ikke alene om, da JPMorgan nylig skrev til CNBC at de anbefaler investorer å styre vekk fra slike selskaper.

– Vi mener det er for tidlig å vekte porteføljen mot defensive aksjer, både fra et generelt markedsperspektiv og fra strategien innad i markedet, skriver banken til CNBC.