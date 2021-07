Nye forventninger for teknologiselskap

Gjennomsnittet av estimater viser at Nordic Semiconductor vil rapportere en omsetning på 148 millioner dollar og ebitda på 28 millioner dollar for andre kvartal. Av omsetningen er det ventet at 123 millioner dollar kommer fra Bluetooth-salg, melder TDN Direkt.

Konsensus for 2021 er en omsetning på 553 millioner dollar, mens det forventes en ebitda på 91 millioner dollar.

Av de fem analytikerne som har bidratt til konsensusestimater, opererer fire av dem med en kjøpsanbefaling på aksjen, mens en har salgsanbefaling. De aktuelle deltakerne er ABG Sundal Collier, Arctic Securities, Danske Bank, DNB Markets og Pareto Securities.