Freyr-gründerne med aksjer for 3,0 milliarder kroner

Etter fire timers handel på New York-børsen har i Freyr-aksjen begynt å roe seg. Den har vært omsatt så høyt som 9,55 dollar og så lavt som 9,20 dollar. I skrivende stund ligger aksjekursen på 9,26 dollar.

Med en dollarkurs på 8,77 kroner gir det selskapet en børsverdi på 17 milliarder kroner, mens gründerne eier aksjer for 3,0 milliarder kroner.

Det er opp knappe 70 prosent fra emisjonen på 850 millioner dollar i slutten av januar i år, da selskapet ble annonsert å skulle fusjoners med det Cayman Island-baserte skallselskapet Alussa Energy.

Store verdier

Styreleder Torstein Dale Sjøtveit har alene, og sammen med sin kone Ann Kristin Sjøtveit, direkte og gjennom ATS AS, aksjer for 1,5 milliarder kroner.

Styremedlem Tore Ivar Slettemo har, gjennom EIT InnoEnergy Teknovest NUF, aksjer for 681 millioner kroner.

Adm. dir. og medgründer Tom Einar Jensen har aksjer for 440 millioner kroner. Det samme har og styremedlem og medgründer Peter Matrai.

Prosjektdirektør Einar Kilde sitter med aksjer til en verdi av knappe 26 millioner kroner.

Teknologidirektør Ryuta Kawaguchi har aksjer for 11,4 millioner kroner, mens finansdirektør Steffen Føreide eier Freyr-aksjer for 14,5 millioner kroner.

Se intervjuet med Tome Einar Jensen fra dagen før børsnoteringen i New York i videoruten.

Etter en fusjon med skallselskapet Alussa Energy noteres Freyr Battery torsdag på New York-børsen. CEO Tom Einar Jensen forteller hvorfor New York og hvorfor noteringen skjer gjennom et såkalt SPAC. Han forteller også hvor langt han tror selskapet har kommet om ti år, hvilke hindere som må forseres for å komme dit, hvor mye som må investeres og når han forventer at selskapet går break even på driften.