Neste uker slipper flere av de største selskapene på Oslo Børs kvartalsrapport for andre kvartal, og ifølge konsensusestimater er det ingen grunn til bekymring – i hvert fall ikke for Schibsted og DNB.

Ifølge TDN Direkt ventes Schibsted å rapportere om en omsetning på 3,5 milliarder kroner, tilsvarende en oppgang på nærmere 500 millioner kroner fra andre kvartal i fjor. Ut ifra dette forventes det også at resultat før skatt vil ende på 413 millioner kroner, opp fra 239 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Det opplyses også om at åtte av ti analytikere har en kjøpsanbefaling på aksjen, mens to har en hold-anbefaling. Kvartalsrapporten slippes fredag 16. juli.

Solid resultatoppgang i vente for DNB

Schibsted er ikke det eneste selskapet som ventes å overgå fjorårets kvartal. Også DNB ventes, ifølge TDN, å kunne melde om solid resultatoppgang. Resultat før skatt ventes å ende på 7,2 milliarder kroner, en oppgang på nesten 1 milliard fra fjorårets andre kvartal.

Den ventede resultatoppgangen er derimot ikke nok til å overbevise analytikerne om oppgang i DNB-aksjen. Av 18 analytikere har kun fire kjøpsanbefaling på aksjen, fem har salgsanbefaling og de resterende en hold-anbefaling. DNB slipper kvartalsrapporten 13. juli.

For Aker Solutions ventes det at selskapet vil redusere underskuddet med 100 millioner kroner fra andre kvartal i fjor til et underskudd på 25 millioner kroner. Ifølge TDN har imidlertid samtlige av de syv analytikerne kjøpsanbefaling på aksjen.