Dette vil påvirke Oslo Børs

Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs opp 0,8 prosent i 08-tiden fredag.

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner opp 0,9, eller innenfor intervallet [0,7, 1,1] prosent.

Asia

I Japan faller Nikkei 1,8 prosent, mens den bredere Topix-indeksen, som faller 1,6 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller 0,7 prosent, mens Hang Seng er opp 0,7 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 1,7 prosent, Sensex i India faller 0,3 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 1,5 prosent. Straits Times i Singapore stiger 0,4 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er fredag morgen ned 0,2 prosent til 74,20 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 0,2 prosent til 73,11 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 73,08 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Både sjefanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB og Oddvar Bjørgan i Carnegie tror imidlertid på en fortsatt høy oljepris, og har pekt ut noen favorittaksjer i sektoren.

Wall Street

Wall Street endte ned fredag, etter skuffende arbeidstall.

Arbeidstallene fra USA viste torsdag at 373.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 3. juli. Dette var 2.000 flere enn foregående uke, og også flere enn ventet. Flere analytikere påpeker at arbeidsmarkedet ser ut til å være en bekymring i den økonomiske bedringen fremover.

Dow Jones var ned 0,75 prosent til 34.421,23 poeng.

S&P 500 falt 0,85 prosent til 4.321,07 poeng.

Teknologitunge Nasdaq Composite var ned 0,72 prosent til 14.559,78 poeng.

Oslo Børs

Oslo Børs falt for tredje dag på rad torsdag. Hovedindeksen endte ned 1,73 prosent til 1.120,96 poeng. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis ble på 6,5 milliarder kroner.

Kahoot slo tilbake etter en hard dag på børs onsdag . Storeiere Softbank så muligheten til å kjøpe seg opp ytterligere både i går og i dag. Til slutt endte aksjen opp 0,4 prosent til 43,16 kroner.

TGS ble også straffet etter å ha presentert det som ifølge SEB-analytiker Kim André Uggedal er de svakeste inntektstallene på flere år. Seismikkaksjen ble handlet ned 6,7 prosent til 99,92 kroner.

Fjord1 steg hele 15,8 prosent til 52,00 kroner etter meldingen om at Sævik-familien kjøper seg kraftig opp i fergerederiet.

