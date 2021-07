Teknologiselskap vil ikke kommentere oppkjøpsrykter

Q-Free ønsker ikke å kommentere om selskapet er i forhandlinger eller ikke om et eventuelt bud på selskapet, melder TDN.

Q-Free fikk i mai et bud på 100 prosent av aksjene i selskapet, fra et ukjent amerikansk selskap. Dette var til en kurs på 14,4 kroner per aksje, og styret besluttet å takke nei.

– Vi valgte å takke nei til budet tidligere i år. Om vi er i diskusjoner eller ikke om nye potensielle bud vil jeg ikke kommentere på. Om det kommer noe nytt av informasjon vil dette komme i form av en pressemelding til markedet, understreker konsernsjef Håkon Volldal under selskapets kvartalspresentasjon fredag formiddag.





Veien videre

I presentasjonen ble Volldal også spurt om hvilke markeder som vil være viktige for selskapet i tiden fremover, der han trekker frem Thailand og Australia som særdeles viktige.

– I Thailand jobber vi for tiden med et stort prosjekt i bysentrum av Bangkok. Det som derimot er utfordrende med Thailand er tidslinjen på prosjekter. Landet byr på mye potensiale, men ting tar veldig lang tid før de materialiseres, sier Q-Free-sjefen ifølge TDN.

Kvartalsresultatet som ble presentert tidligere i dag var selskapets beste siden 2017, da de kunne rapportere om økte driftsinntekter og nettoresultat.