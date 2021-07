Dette er storbankens aksjefavoritter: – Vi står overfor en ny tidsalder

Analytikere i Bank of America har lagt frem det de mener er de beste nettshoppingaksjene i et voksende online-marked.

Banken argumenterer for at corona-pandemien har forskyndet veksten for netthandel, da mange har sittet hjemme og fysiske butikker har måttet stenge ned. Analytikerne liker spesielt selskaper som tilbyr en kombinasjon av egne merker, eksterne merker og som kan selge til sine netthandel-løsninger til andre selskaper, skriver banken til CNBC.

Videre foretrekker de selskaper som ikke holder inventar, men som tar avgifter når varer er solgt.

Kjøp disse aksjene

Banken trekker frem Zalando som en god kjøpskandidat, og mener selskapet har en dominerende markedsposisjon som for øyeblikket ikke utfordres. De vedlegger også at Zalando har begynt å bevege seg i retningen av en markedsplass modell, og at dette vil gi økte inntekter i fremtiden.

Videre mener Bank of America at britisk-portugisiske Farfetch krysser av på alle kriteriene for en god netthandel-aksje. Selskapet har en markedsplassmodell, egne merker, samt løsninger de selger. Analytikerne mener også at de nylig inngåtte samarbeidet med kinesiske Alibaba vil gi synergieffekter.

Det siste selskapet som banken trekker frem er britiske Boohoo. – Vi forventer at Boohoo-aksjen vil stige markant, da vi tror inntjeningsveksten vil fortsette og miljøproblemene hos leverandørene vil avta, skriver analytikere. Selskapet måtte avslutte samarbeidet med enkelte leverandører på grunn av dårlige arbeidsforhold på fabrikker, men banken mener nå at disse problemene tilhører fortiden.