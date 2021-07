Kjøper opp programvareselskap

Det fremgår at teknologiselskapet EcoOnline, som er notert på Euronext Growth, har kjøpt opp Pilotech. Selskapet driver med såkalt «Saas», som står for software as a service.

Pilotech tilbyr en tjeneste ved navn InCaseIT, en sky-basert tjeneste for nødsituasjoner.

Partene har inngått en avtale om et oppgjør på 8,8 millioner kroner, samt 4 millioner gjennom utstedelse av 1600.000 nye aksjer i EcoOnline til kurs 25 kroner per aksje. I tillegg foreligger det en potensiell earn-out-avtale basert på finansielle prestasjoner fra Pilotech de neste to årene, melder TDN Direkt.

– Det er en klar strategisk sammenheng mellom InCaseIT og EcoOnline, og vi ser fram til å ønske Pilotech-teamet velkommen. Oppkjøpet vil gjøre det mulig for oss å ytterligere hjelpe våre kunder, skriver Göran Lindö, administrerende direktør i EcoOnline.