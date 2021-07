Ny kontrakt for teknologiselskap

Selskapet har vunnet maskin- og prosesskontrakten for Hindås nye vannverk i Härryda kommune utenfor Göteborg, med anleggsselskapet Peab som oppdragsgiver.

Vannverket produserer drikkevann til innbyggerne i kommunen, og prosjektet skal sikre fremtidig vannforsyning til de lokale. Kontrakten har en verdi på 50 millioner svenske kroner, og prosjektet forventes å være ferdigstilt innen utgangen av 2023.

– Det er gledelig at Peab nok en gang har valgt Goodtech som partner for et større komplekst VA-prosjekt i det svenske markedet, og at vi har mulighet til å videreutvikle vårt gode og konstruktive samarbeid. Vi ser frem til et nytt interessant prosjekt der Goodtech, med sin erfaring og kunnskap kan bidra til å sikre tilgjengeligheten av den viktigste ressursen vi har, rent drikkevann, sier Robert Karlsson, Goodtechs regionsdirektør på Åland.