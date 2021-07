Slik vil nytt Kina-vedtak påvirke aksjemarkedet

Det estimeres at det nye vedtaket vil utsende 154 milliarder dollar til økonomien på lang sikt. Årsaken til dette er at bankene ikke trenger å ha like mye penger i reserve, som innebærer at de kan låne ut mer penger til forretninger og privatpersoner.

Den sveitsiske investeringsbanken UBS skriver til CNBC at de tror dette vil ha positiv effekt på aksjemarkedet, men kun i enkelte sektorer.

– Vi tror kuttet i reservebeholdningskravet kan gi markedet en boost på kort sikt, og bedre likviditeten i markedet, skriver analytikere i UBS Lei Meng og Eric Lin.





Vinnere og tapere

Analytikerne argumenterer for at vedtaket på kort sikt kan virke positivt på likviditetssensitive sektorer, eksempelvis luftfart, forsvar, elektronikk og IT.

Samtidig argumenterer de for at veksten vil bli kortvarig, ettersom den generelle økonomiske veksten i Kina har begynt å avta. Goldman Sachs mener også at landet anerkjenner dette med det nye vedtaket.

– Det er et signal på at myndighetene er bekymret over muligheten for svakere økonomisk vekst, skriver Goldman Sachs analytiker Andrew Tilton i en kommentar.