Ny toppanbefaling fra storbank

Ifølge JPMorgan vil en gjenoppretning av selskapets eldre inntektskilder få fotfeste i andre halvår av 2021.

Analytiker Alexia Quadrani fastslår Disney som bankens øverste anbefaling innenfor sektoren, og skriver i en kommentar til CNBC at aksjen fremstår som billig til tross for at abonnentveksten for strømmetjenesten Disney+ har begynt å avta.

Quadrani anslår at filmsegmentet i Disney vil prestere positivt de neste seks månedene, selv etter den vellykkede utgivelsen av filmen Black Widow, som genererte 60 millioner dollar kun fra hjemmevisninger forrige helg.

Corona-åpning

Analytikeren tror også fornøyelsesparkene vil føre til store inntektsøkninger, etter å ha vært stengt under pandemien.

– Disney fortsetter å oppleve forbedringer i tillatt kapasitet i fornøyelsesparkene, og estimerer å kunne åpne normalt i fjerde kvartal 2021. Etterspørselen holder seg høy, og forhåndsbestillingene er mange. Dette er et godt tegn for kommende kvartaler, skriver Quadrania.

JPMorgan har et kursmål på 220 dollar per aksje for Disney, som gir en oppside på 24 prosent fra fredagens sluttkurs på 177 dollar.