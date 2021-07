Goldman Sachs med ny aksjefavoritt

Okta regnes som et såkalt «skyselskap», og utvikler sikkerhetstjenester for programvare. Den amerikanske investeringsbanken mener aksjen fremstår som billig sammenliknet med selskaper innenfor samme sektor, og har et godt grunnlag for videre vekst.

– Okta har etablert seg som et markedsledende selskap, og har potensiale til å ekspandere kraftig i konsummarkedet, skriver Goldman analytiker Brian Essex til CNBC.

Videre påpeker investeringsbanken at aksjen er opp over 1.000 prosent siden den debuterte på børs i 2017, men at den er ned tre prosent så langt i år. Dette gjør ifølge Goldman at aksjen fremstår som billig når man tar høyde for forventede salg.

Oppkjøp

Essex skriver videre at han ser positivt på selskapets nylige oppkjøp av identitetsselskapet Auth0, og argumenterer for at dette vil gi synergieffekter på lang sikt til tross for at det har vært en en mulig driver bak årets svake utvikling.

– Vi mener Auth0 vil gi Okta bedre eksponering mot utviklere, flere muligheter i det internasjonale markedet og det vil gjøre selskapet mer synbart for privatpersoner, skriver Essex.

Goldman Sachs oppjusterer kursmålet i Okta til 312 dollar per aksje, noe som innebærer en oppside på 25 prosent fra gårsdagens sluttkurs på 249 dollar.