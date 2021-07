Norsk selskap får høyeste bærekraft-rating

Mer enn 75.000 selskaper deltok i undersøkelsen, og Atea plasserte seg blant de én prosent beste. Dette er andre året på rad at Atea mottar denne bragden.

IT-selskapet har mottatt flere priser for sitt fokus på bærekraft de siste årene. I mai ble de anerkjent av Financial Times som en av Europas ledende selskaper innenfor bærekraft, og det ble fastslått at Atea var en av 300 selskaper som hadde hatt størst utvikling når det kommer til utslippskutt.

Administrerende direktør Steinar Sønsteby uttaler at bærekraft er essensielt for at selskapet skal nå målet om å bygge Norges fremtid med IT. Han sier videre at han er stolt av at selskapet igjen blir kjent som et ledende selskap innenfor bærekraft av EcoVadis.