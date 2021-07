For omtrent to uker siden ble det klart at daværende Elkem-toppsjef, Michael Koenig, hadde levert sin oppsigelse og ville gå på dagen. Dette fikk forvalter Jan Petter Sissener til å stusse, og ytret et ønske om en forklaring, mens det eneste som var opplyst i børsmeldingen var at Koenig sluttet for å forfølge nye muligheter.

I dag gir en pressemelding fra det nederlandske selskapet Nobian en mer detaljert beskrivelse av hva «nye muligheter» innebærer. Koenig har nemlig blitt ansatt som ny toppsjef i den nederlandske kjemikalieprodusenten. Han vil også gå inn som styremedlem i selskapet.

Nobian har nylig blitt spunnet ut av kjemikalieselskapet Nouryon, og selskapet opplyser at de gleder seg til å ønske velkommen til den tidligere Elkem-sjefen, og sammen begynne reisen som et nytt selvstendig selskap.

Koenigs nye arbeidsplass har 1.600 ansatte og omsatte for 1 milliard euro i 2020. I forbindelse med at selskapet ble spunnet ut, ble det også hentet inn 1,6 milliarder i ekstern finansiering.