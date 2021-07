Finansavisen har blant annet disse sakene torsdag 15. juli



Software-vidunderet Documaster henter 135 millioner kroner, får inn utenlandske eiere og kjøper ett selskap i Norge og ett i Sverige.

Nå prises selskapet til 650 millioner kroner.

Documaster har spesialisert seg på teknologi som gjør det mulig å søke opp dokumentasjon fra kilder på ett sted. Nå er Oslo-baserte Infoworker og svenske Comprima Software kjøpt opp – og selskapet har aldri mistet en kunde.

Nordax øker budet på Bank Norwegian fra 100 til 105 kroner pr. aksje. Investor og aksjonær Torstein Tvenge skulle gjerne sett at Nordax bladde opp litt mer.

Han eier drøyt 1 prosent av aksjene i Bank Norwegian. Han var ikke imponert da Nordax hevet budet til 100 kroner i mai, og han er heller ikke imponert over det nye budet.

Tvenge sier han hadde forventet 109 til 110 kroner fra Nordax.

---

MPC Container Ships har gjort flere oppsiktsvekkende slutninger i et marked som er i full fyr.

Containerskipet «AS Carlotta» er hyret inn av en amerikansk grossist i ett år til hele 70.000 dollar pr. dag. Det tilsvarer en årsinntekt på 25,6 millioner dollar, eller nesten 2,5 ganger det MPC betalte for skipet i desember 2017.

MPC-sjef Constantin Baack sier kontrakten reflekterer troen til befraktere og lasteiere om at markedet vil fortsette å være sterkt til godt inn i 2022.

---

På lederplass skriver Trygve Hegnar om arveavgift. SV har i alvor lansert en arveavgift på 70 prosent for all formue over 100 millioner kroner.

I det politiske spillet kan SV komme på vippen i Stortinget, og kanskje presser de Ap og Sp til arveavgift likevel. Ikke med 70 prosent, men kanskje 20 eller 30 prosent. Vi liker det ikke.

Stein Erik Hagen sier det bare er å pakke kofferten hvis SVs forslag skulle bli en realitet. Han vil få følge av mange. Det er ikke noe å fleipe med, skriver Hegnar.

Finanskalender

Resultat pr. 2. kv.:

Akastor: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Aker BP: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 08.30

Aker Solutions: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Atea: Kl. 07.00, selskapets lokaler kl. 08.00, webcast

Borregaard: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Europris: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00