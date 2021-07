Forventer endelig beslutning om driftslisens etter sommeren

I november 2020 bekreftet Direktoratet for mineralforvaltning at ankene som ble mottatt mot driftskonsesjonen for Engebø Rutile og Garnet-prosjektet ikke ga grunnlag for å trekke tilbake eller endre avgjørelsen. De informerte om at saken var oversendt til departementet for Nærings- og fiskeridepartementet for endelig avgjørelse av anken

Nordic Mining har tidligere kommunisert at den endelige avgjørelsen er forventet å falle på plass i første halvår av 2021. Prosessen har blitt forsinket som følge av nye prioriteringer i departementene i forbindelse med covid-19 pandemier.

Den endelige avgjørelsen er forventet å komme etter sommeren. Selskapet skriver selv at de føler seg trygge på at driftslisensen vil bli beholdt slik den ble gitt i juni 2020.

Lisensen gir Nordic Mining rettighetene til alle mineralene i Engebø-feltet og inkluderer en fase for åpen og underjordisk gruve med mulighet for forlengelse etter 10 år.