Denne flyaksjen skal fly til værs-mer enn 40 prosent oppside

Ifølge Raymond James vil Delta Airlines-aksjen oppleve et kraftig kurshopp etter at selskapet knuste estimatene for andrekvartal. Analytiker Savanthi Syth oppgraderer aksjen til kjøp, og skriver til CNBC at veien videre for Delta nå er mer tydelig.

– Vi var noe usikre før selskapet slapp tall for andre kvartal. Etter å ha sett tallene er vi overbevist om at aksjen skal opp, samtidig som vi anerkjenner at det foreligger risiko, skriver Syth i en kommentar.

Selskapet rapporterte om et resultat per aksje på -1,07 dollar, som var vesentlig bedre enn forventningene på -1,38 dollar per aksje. Inntektene landet også godt over forventningene. Dette førte til at selskapet kunne melde om et positivt nettoresultat inklusive statsstøtte, som var første gang siden før pandemien.

Har falt

I likhet med mange andre amerikanske flyselskaper har Delta aksjen hatt en nedtur og har falt 13 prosent de siste tre månedene. Raymond James mener de nå at forbedrede fundamentale tall vil drive aksjen oppover.

– Vi forventer at den amerikanske flysektoren vil oppleve store inntektsøkninger fremover. Dette kommer på bakgrunn av en verden som åpner etter en langvarig pandemi, der etterpørselen etter reiser vil være stor, avslutter Syth.

Raymond James oppjusterer kursmålet samtidig som de anbefaler kjøp, og setter kursmålet til 58 dollar per aksje. Dette innebærer en 45 prosent oppside fra dagens kurs.