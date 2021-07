Tegn til korreksjon rett rundt hjørnet

Skyhøye multipler, all-time high-nivåer og høy inflasjon ser ikke ut til å ha skremt investorer på Wall Street i nevneverdig grad den siste tiden.

Nå indikerer en teknisk indikator i fem av de største selskapene og to fond at en korreksjon er rundt hjørnet, i følge strateg Michael Kramer i Mott Capital Management.

Relativ styrke-indeksen (RSI) er en av de mest kjente tekniske signalene. RSI viser hastigheten og endringen for en nylig prisbevegelse og brukes av investorer for å vurdere om en aksje er overkjøpt eller oversolgt. Et tall på 70 eller høyere blir kategoriseres som overkjøpt, og 30 eller lavere indikerer at verdipapiret er oversolgt.

I slutten av januar 2018 hadde de største Wall Street-selskapene en høy RSI. Dette skulle indikere at markedene ville falle, noe det også gjorde måneden etter, skriver Marketwatch.

Som de tekniske signalene indikerte ble februar 2018 blodrødt på Wall Street. På ti dager falt Dow Jones nær 9 prosent, Nasdaq nær 10 prosent og S&P 500 mer enn 10 prosent.

– Nå ser vi det samme tegnet dukke opp. Alle de største aksjene er veldig overkjøpte, sa Kramer ifølge Marketwatch.



Apple, Amazon, Google-eieren Alphabeth, Nvidia og Microsoft har alle RSI-nivåer som kategoriserer aksjene som overkjøpte. Ved stengetid på Wall Street onsdag hadde Apple en RSI over 80, Amazon på 70, Microsoft på 76, Alphabet på 73 og Nvidia et nivå på 83.

Tilsvarende RSI nivåer har Cathie Woods ARK Innovation ETF med en RSI på 76 og fondet QQQ som følger Nasdaq 100 har en RSI på over 75.

– Når RSI for QQQ, fondet som følger Nasdaq 100, blir høy er det sjeldent et godt tegn. Det var ikke heller ikke et godt tegn i januar 2018, sa Kramer.