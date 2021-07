BoJ holder renten negativ - blandet på asiatiske børser

I Japan faller Nikkei 0,5 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er flat.

Bank of Japan annonserte fredag morgen at de holder rentenivået stabilt, etter dagens rentemøte. Innskuddsrenten holdes på negative 0,1 prosent, og banken vil i tillegg kjøpe et nødvendig antall japanske obligasjoner (JGBs) uten å sette en øvre grense, slik at den tiårige statsobligasjonen nær 0 prosent, skriver TDN Direkt.

Shanghai Composite i Kina er flat, mens Hang Seng i Hongkong stiger 0,7 prosent.

I Sør-Korea klatrer Kospi 0,3 prosent, Sensex i India er flat, og S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,1 prosent. Straits Times i Singapore styrkes 0,3 prosent.