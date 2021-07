Aker Offshore Wind starter tilbakekjøpsprogram

Røkkes vindsatsing Aker Offshore Wind har besluttet å starte et tilbakekjøpsprogram av egne aksjer. Hensikten med tilbakekjøpsprogrammet er å gi ansatte muligheten til å kjøpe aksjer i selskapet.

Tilbakekjøpsprogrammet vil gi deltakerne mulighet til å kjøpe aksjer i selskapet for en verdi for opp til 13 prosent av der estimerte lønn i 2021. Ansatte får en prisreduksjon på 30 prosent på aksjene de kjøper mo at de har en lock-up periode på tre år.

I tillegg vil de norske kjøperne bli tilbudt et generelt prisavslag på 25 prosent av kjøpesummen opp til 7500 kroner grunnet den norske skatteloven.

Tegningsperiodene for programmet forventes å være fra 2.august til 4 august 2021.