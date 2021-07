Ser over 40 prosent oppside i Aker

Nordea Markets gjenopptar dekning av Aker med kjøpsanbefaling og setter et kursmål på 900 kroner per aksje i en fersk analyse, skriver TDN Direkt.

Ved børsens stengetid på fredag ble Aker handlet til 628,0 kroner. Med det nye kursmålet øyner Nordea Markets en oppside på omtrent 43 prosent.

Nordea skriver at Aker har vist en imponerende evne til å skifte deres portefølje mot energiovergang og digitalisering. Dette er to trender som omtales som to megatrender, og Nordea legger til at de ser en attraktiv risk/reward i aksjen.