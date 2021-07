Oppjusterer kursmål med over 20 prosent i to aksjer

Carnegie er ute med nye analyser mandag morgen. De oppjusterer kursmålet og oppgraderer anbefalingen for både Grieg Seafood og Norsk Hydro i forkant av fremleggelsen av kvartalstall.

Shetland-salg over forventningene

Grieg Seafood oppgraderes selg til hold og får et oppjustert kursmål fra 65 til 80 kroner. Carnegie var tidligere i våres negative til Grieg Seafood grunnet at de fryktet likviditetsproblemer og en gigantemisjon på 1-2 milliarder kroner.

Den mer optimistiske analysen mandag begrunner meglerhuset med at salget av Shetland-virksomheten var langt over meglerhusets forventninger og eliminerer likviditetsproblemene i selskapet. Fokuset skifter til driften, skriver analytiker Lars Konrad Johnsen i følge TDN Direkt.

Carnegie forventer et operasjonelt driftsresultat på 90 millioner kroner i andre kvartal. Lakseprisene var gode i andre kvartal, spesielt i USA, men oppdateringen viste en fortsatt høy oppdrettskostand.

Underprestert sammenlignet med indeksen

Videre oppgraderer Carnegie Norsk Hydro fra selg til hold, og jekker opp kursmålet fra 50 til 60 kroner per aksje, i følge TDN Direkt.

Meglerhuset fremhever at aksjen har underprestert sammenlignet med OSEBX-indeksen. Dette til tross for at vi har sett en 10 prosent økning i aluminiumsprisene og at konsensus for resultat per aksje er økt med rundt 23 prosent for 2021-2023. Videre skriver Carnegie at dette forteller de at markedet er noe skeptiske til aluminiumsprisingen.

Carnegie mener selv de har vært for negative til metallet og øker derfor prisantagelsene med omtrent 8 prosent for perioden 2021-2023. Dermed løfter de EBITDA-estimatene for samme periode med rundt 12 prosent, og estimatet for resultat per aksje med 22 prosent. Disse estimatendringene er bakgrunnen for kursmåloppjusteringen i Norsk Hydro.