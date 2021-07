Berntsen: – Investorene solgte seg kraftig ned i enkelte aksjer

Mandag falt Dow Jones 2,1 prosent mens S&P 500 og Nasdaq endte ned henholdsvis 1,6 prosent og 1,1 prosent. En fallende oljepris sørget for at hovedindeksen på Oslo Børs falt hele 2,4 prosent, hvilket er den største nedgangen hittil i år.

Kan påvirke verdensøkonomien

Roger Berntsen i Nordnet minner om at smittesituasjonen verden over har forverret seg den senere tid, noe som kan tvinge en rekke land til å gjeninnføre nye strenge tiltak for å hindre videre spredning. Om så skulle skje understreker han at veksten i verdensøkonomien vil svekkes på nytt.

«Investorene i Europa og USA valgte å selge seg kraftig ned i sykliske selskaper, samt de selskapene som slet mest etter utbruddet av pandemien i fjor. Med andre ord var det selskaper innenfor olje, reiseliv, materialer, industri og finans som fikk unngjelde», skriver Berntsen i en oppdatering tirsdag.

Mandag falt oljeprisen markant på frykt for lavere økonomisk aktivitet grunnet urovekkende smitteøkning flere steder i verden.

Olje og global BNP

«Det er en kjensgjerning at oljeprisen og veksten i global BNP nærmest går hånd-i-hånd. Derfor var ikke gårsdagens bevegelser overraskende. De lange rentene falt også kraftig mandag, da mange investorer vektet seg ned i aksjer og opp i trygge rentepapirer med lavere muligheter for avkastning», skriver Berntsen.

Tirsdag ved lunsjtider stiger hovedindeksen på Oslo Børs 1,1 prosent til 1.115,71 poeng. Nordsjøoljen faller ytterligere 0,5 prosent til 68,44 dollar mens WTI-oljen faller 0,4 prosent til 66,30 prosent.

I en oppdatering fra Morgan Stanley slår tallknuserne fast at aksjemarkedet beveger seg mot en korreksjon, og at investorer bør styre unna volatile aksjer.

