Disse børstaperne fra mandag skal rett til værs

Det påpekes at under mandagens fall, havnet flere aksjer i kategorien som oversolgt, som innebærer at de forventes å oppleve en rekyl etter å ha falt.

Oversolgt er et begrep innenfor teknisk analyse, som omfatter aksjer som har falt mye over en relativt kort tidshorisont.

Industriindeksen Dow Jones falt mer enn 700 poeng mandag, som ble nøkkelindeksens verste dag siden oktober. Flere analytikere hevder at børsfallet trolig kom av bekymringer rundt delta-varianten og dens påvirkning på verdensøkonomien.

Dette er aksjene

CNBC PRO har samlet en oversikt over aksjene som falt mer enn 10 prosent under 50-dagers glidende gjennomsnitt, som kategoriserer dem som oversolgt. Aksjene i oversikten er alle forventet å stige over 30 prosent ifølge analytikere, og har et bredt spekter av kjøpsanbefalinger.

KJØPSANBEFALINGER Selskap Estimert oppside Valero Energy 51% Baker Hughes 44% Phillips 66 40% Alaska Air Group 55% Freeport-McMoRan 35% Marathon Petroleum 41% Southwest Airlines 44% Diamondback Energy 49% Pioneer Natrual Resources 52% Microchip Technology 33% Devon Energy 43%

Aksjene på listen er alle analytikerfavoritter, og flere ifølge CNBC hevder flere at mandagens fall gir en god kjøpsmulighet til å kjøpe aksjene med rabatt.