Aksjeekspert har ståltro på to aksjer

I programmet «Squawk on the Street» dro Jim Cramer – programleder for aksjeprogrammet «Mad Money» på CNBC – frem to aksjer han har stor tro på, skriver CNBC.

Cramer er bull på aksjene til Ford og Snap.

– Ford ønsker å begrave Musk

Bilprodusentens aksje er ned 18 prosent sammenlignet med 52-ukers-toppen på 16,45 dollar fra 4. juni. Ved stenging tirsdag lå aksjekursen på 13,91 dollar.

– Ford er ikke der den burde være. Jeg sier: kjøp Ford!, sa CNBCs aksjeekspert.



Ford indikerte i juni at deres justerte EBIT for andre kvartal ville overgå forventningene. Den endelige rapporten kommer 28. juli.

Cramer er optimistisk for selskapets andre kvartal. Det til tross for at mangel på halvledere har plaget bilindustrien i månedsvis, ved å forstyrre produksjonen slik at færre biler kommer ut for salg.

– Dette kvartalet tror jeg folk kommer til å bli overrasket over oppsiden. Hvorfor? Fordi Taiwan Semiconductor har gitt tydelige signaler på at ting ikke er så stramt, sier Cramer.



Siden Ford startet en aggressiv satsning på elbiler har Cramer hatt ståltro på selskapet. Blant annet foretrekker han selskapet foran andre bilgiganter som Tesla og General Motors.

– Jim Farley (adm. direktør i Ford, journ.anm.) tar elektrifiseringen av bilparken veldig seriøst. Han ønsker å begrave Musk, sier Cramer.

– Kan du ikke kjøpe TikTok – kjøp Snap!



Nylig møtte ByteDance – selskapet bak TikTok – kinesiske myndigheter. Der ble de presset til å fokusere på datasikkerhet. Dermed skrinla selskapet forrige uke planene om å gå på børs, i følge Wall Street Journal.

– Kan du ikke kjøpe TikTok – kjøp Snap, sier Cramer.



Snap, selskapet bak Snapchat, slipper tallene for andre kvartal etter New York-børsene stenger torsdag. Analytikere forventer en omsetningsvekst på mer enn 80 prosent på år-til-år basis. Tirsdag stengte aksjen på 62,33 dollar. Det liker Cramer.

– Den bør du kjøpe. Det er definitivt et kjøp, sa Cramer, som tror sosiale medier-plattformens popularitet blant den unge demografien bidrar med enda mer oppdrift.